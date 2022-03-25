«Портленд» подписал Криса Данна еще на 10 дней

подписал второй 10-дневный контракт с разыгрывающим защитником (28 лет, 191 см).

28-летний защитник провел за «Блэйзерс» 6 матчей, набирая в среднем 7,3 очка, 5,2 передачи, 3,0 подбора и 2,0 перехвата.

«Блэйзерс» подписали Данна в связи с травмой у Анферни Саймонса. Пятый номер драфта-2016 выступал в G-лиге за «Агуа Калиенте», набирая 11,8 очка, 5,1 подбора, 4,2 передачи и 1,8 перехвата в среднем за матч.

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