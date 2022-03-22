Фанат «Индианы» оскорбил бабушку Юсуфа Нуркича, которая скончалась от COVID-19

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Действия центрового «Портленда» Юсуфа Нуркича по отношению к болельщику «Индианы» было вызвано оскорблениями в его адрес, сообщает Yahoo Sports.

После матча в Индианаполисе молодой человек предположительно кричал Нуркичу: «Твоя мама — мусор, а бабушка — стерва». После этого центровой забрал у него телефон и выбросил на трибуны.

Бабушка Нуркича скончалась от коронавируса в 2020 году.

В результате инцидента Нуркич был оштрафован НБА на 40 000 долларов.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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