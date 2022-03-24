«Портленд» подписал четвертый 10-дневный контракт с Дрю Юбэнксом

подписал четвертый подряд 10-дневный контракт с центровым (25 лет, 206 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Юбэнкс провел за «Блэйзерс» 13 матчей, набирая в среднем 12,3 очка, 8,2 подбора и 1,8 передачи.

Юбэнкс провел последние четыре сезона в «Сан-Антонио», который перед дедлайном обменял игрока в «Торонто». Канадский клуб отчислил бигмена, после чего тот присоединился к «Портленду».

Есть ли жизнь после того, как через вас поставили сверху? Ода в честь тех, кто оказался по ту сторону сочного данка