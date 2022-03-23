Чонси Биллапс: «То, что происходит сейчас в «Портленде» – это вовсе не перестройка»

поделился впечатлениями от первого сезона на посту главного тренера .

«В этом сезоне я тренировал три или четыре разные команды.

Все случилось так, как должно было случиться, потому что я чертовски многому научился. Я тренировал всех, от опытных игроков до детей. Надеюсь, что этот опыт поможет мне сделать отличную тренерскую карьеру.

То, что происходит сейчас в «Портленде» – это вовсе не перестройка. Это переоборудование. Мы сделаем несколько маленьких шагов назад, подготовим несколько молодых парней, а затем бум, рынок свободных агентов и драфт», – заявил Биллапс.

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