ЦСКА подтвердил назначение Андреаса Пистиолиса главным тренером «Галатасарая»

Московский ЦСКА объявил в своем твиттер-аккаунте о назначении Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера турецкого .

«Говорят, жизнь — это мгновение! Я имел честь быть частью невероятной организации в течение восьми лет, работал с уникальными людьми, праздновал победы и получал трофеи. Выражаю глубочайшее уважение нашему президенту Андрею Ватутину и вице-президенту Наталии Фураевой. Спасибо!

Благодарю своего наставника и друга, тренера . Никогда не забуду то, чему научился рядом с тобой! Сохраню в своем сердце все воспоминания и моменты, которые у меня были со всеми игроками, коллегами и болельщиками. Спасибо ЦСКА за невероятное путешествие, которое я никогда не забуду!» – говорится в обращении Пистиолиса.

Греческий специалист ранее работал с Желимиром Обрадовичем в «Панатинаикосе», а затем с Итудисом в «Банвите» и ЦСКА. Он является 5-кратным чемпионом Евролиги (2007, 2009, 2011 – с «Панатинаикосом», 2016 и 2019 – с ЦСКА).

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