Андрей Ватутин: «Решение о переходе Пистиолиса никак не связано с нынешней политической ситуацией»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал переход ассистента главного тренера армейцев Андреаса Пистиолиса на пост главного тренера турецкого .

«Не сомневался, что этот день когда-нибудь придет. Для всей баскетбольной Европы давно очевидно, что Пистиолис обладает достаточными знаниями, талантом, опытом, стремлением развиваться, чтобы стать отличным главным тренером.

Работать с Андреасом было удовольствием еще и потому, что он замечательный человек и семьянин, интересный собеседник, классный специалист, пользовавшийся большим уважением игроков и коллег.

Решение о переходе никак не связано с нынешней политической ситуацией, тренеру Пистиолису поступило предложение, от которого не следует отказываться, и клуб с пониманием отнесся к такой возможности.

Желаю Андреасу всего самого лучшего на следующем этапе карьеры. Уверен, наши пути еще не раз пересекутся», – передает слова Ватутина официальный сайт клуба.

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