Главный тренер АЕКа Стефанос Дедас переходит в ЦСКА (SDNA)

Главный тренер АЕКа Стефанос Дедас переходит в московский ЦСКА. Сделка находится в завершающей стадии, сообщает греческое издание SDNA.
39-летний специалист присоединится к тренерскому штабу Димитриса Итудиса, заменив Андреаса Пистиолиса, который покинул московский клуб и возглавил турецкий «Галатасарай».
В прошлом году Дедас был признан тренером года в чемпионате Израиле. Греческий специалист руководил «Хапоэлем Холон».
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