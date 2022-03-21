Главный тренер АЕКа Стефанос Дедас переходит в ЦСКА (SDNA)

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Главный тренер АЕКа Стефанос Дедас переходит в московский ЦСКА. Сделка находится в завершающей стадии, сообщает греческое издание SDNA.

39-летний специалист присоединится к тренерскому штабу Димитриса Итудиса, заменив Андреаса Пистиолиса, который покинул московский клуб и возглавил турецкий «Галатасарай».

В прошлом году Дедас был признан тренером года в чемпионате Израиле. Греческий специалист руководил «Хапоэлем Холон».

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