Майк Джеймс – о Пистиолисе в «Галатасарае»: «Одно из лучших назначений за последнее время»

Защитник «Монако» Майк Джеймс одобрил выбор турецкого «Галатасарая», который назначил на пост главного тренера экс-ассистента ЦСКА Андреаса Пистиолиса.
«Одно из лучших назначений за последнее время. Он будет превосходным главным тренером. Мое личное мнение», – написал Джеймс в твиттере.
«Черт, Майк! Это многое для меня значит», – отреагировал Пистиолис.
«Всегда будешь мне братом. Просто сказал то, что вижу», – ответил экс-игрок ЦСКА.
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