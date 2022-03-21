Майк Джеймс – о Пистиолисе в «Галатасарае»: «Одно из лучших назначений за последнее время»

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Защитник «Монако» Майк Джеймс одобрил выбор турецкого «Галатасарая», который назначил на пост главного тренера экс-ассистента ЦСКА Андреаса Пистиолиса.

«Одно из лучших назначений за последнее время. Он будет превосходным главным тренером. Мое личное мнение», – написал Джеймс в твиттере.

«Черт, Майк! Это многое для меня значит», – отреагировал Пистиолис.

«Всегда будешь мне братом. Просто сказал то, что вижу», – ответил экс-игрок ЦСКА.

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