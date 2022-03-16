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    Комик Тревор Ноа: «Почему Кайри можно сидеть на трибуне, но нельзя играть? У мяча слабая иммунная система?»

    Теги Бруклин НБА Кайри Ирвинг коронавирус Баскетбол

    Известный комик Тревор Ноа посмеялся над нью-йоркскими ограничениями по COVID-19, которые позволяют разыгрывающему «Бруклина» Кайри Ирвингу присутствовать на домашнем матче своей команды в качестве зрителя, но запрещают участвовать в игре.

    «В этом нет никакого смысла, вы согласны? Кайри можно войти в здание, не надевая маску, даже обнять партнера по команде, но нельзя играть. Я не понимаю. Почему? У мяча слабая иммунная система?

    Это безумие. Только подумайте, Кайри нельзя играть, но можно сидеть на трибуне. Как болельщик он может попытаться выиграть автомобиль, забросив с центра площадки», – пошутил Ноа.

    Беспорядки в Бруклине: поклонники Кайри Ирвинга, который так и не привился, шумно протестовали и чуть не прорвались на арену

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