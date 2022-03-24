Депутат Терюшков – о засилье легионеров: «Сборная, которая всех пугала и была настоящей дрим-тим, сейчас не попадает на Олимпийские игры»

Теги премьер-лига Россия Единая лига ВТБ Роман Терюшков Баскетбол

Депутат Роман Терюшков, выступающий против иностранных футболистов в РПЛ, напомнил, что в свое время легионеры заменили российских игроков в баскетбольных клубах, и к чему это привело.

«У нас в баскетболе произошла подобная ситуация, когда мы подменили всех наших игроков на легионеров. Это привело к тому, что сборная, которая всех пугала и была настоящей дрим-тим, сейчас не попадает на Олимпийские игры.

Сейчас будет та же история с футболом, а дальше — хоккей?» – сказал член наблюдательного совета «Химок».

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