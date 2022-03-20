Депутат Терюшков: «Легионеры вредят нашему футболу. Их уход – политика, не имеющая отношения к спорту»

Роман Терюшков считает, что иностранные игроки вредят российскому футболу.

«Мы потеряли ряд ключевых игроков – Виану, Ламкеля Зе, Дагерстоля. Но ничего страшного, будем опираться на наших молодых игроков, как мы и хотели.

Легионеры вредят нашему футболу. Для нас их уход был очень внезапен. Они не говорили о каких-то возможных отъездах. Сказались эти нелепые, идущие в разрез с уставами и регламентом, положения ФИФА о разрешении в приостановке контрактов. Агенты игроков сыграли свою роль, видимо, решили еще раз подзаработать на них.

Считаю, что они уже не вернутся в . Нас ставит в такое положение ФИФА не один месяц и не один год. Мы же понимаем, что это политика, которая не имеет никакого отношения к спорту», – сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок».