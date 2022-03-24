Эксперт Крис Руссо: «Джа Морэнт лучше, чем Аллен Айверсон»

Известный спортивный радиоведущий Крис Руссо заявил, что восходящая звезда «Мемфиса» Джа Морэнт лучше, чем член Зала славы .

«Джа Морэнт лучше, чем Аллен Айверсон, потому что он делает игроков вокруг себя лучше.

Айверсон был прекрасным бойцом, он стал членом Зала славы, но он не выдающаяся звезда. Он не из тех, кто поднимет состав вокруг себя на новый уровень. Морэнт может это сделать.

Если вы прямо сейчас спрашиваете меня, у кого будет лучшая карьера и кто будет более выдающимся в , это даже не обсуждается. Морэнт будет намного лучше, чем Аллен Айверсон», – сказал эксперт.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна