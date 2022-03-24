Энес Кантер Фридом: «Не нужно быть великим ученым, чтобы понять, почему я получал мало игрового времени и был отчислен»

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Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом считает, что оказался без команды из-за своих политических высказываний.

«Не нужно быть великим ученым, чтобы понять, почему я получал мало игрового времени и был отчислен. Но нужно быть человеком с совестью, чтобы высказаться и сказать, что это неправильно», – заявил Кантер Фридом в интервью The New York Times.

29-летний центровой начинал сезон-2021/22 в «Селтикс», но перед дедлайном был отправлен в «Рокетс», откуда затем был отчислен.

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