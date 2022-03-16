Энес Кантер Фридом: «Есть предложение из рестлинга, но я хочу играть еще шесть или семь лет в НБА»

Бывший центровой рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

«У меня уже есть предложение из рестлинга, я просто пытаюсь понять, что будет с моей баскетбольной карьерой. Мне 29, и я хочу играть еще шесть или семь лет в НБА. Собираюсь сначала разобраться с этим и посмотреть, что будет дальше. Сейчас я не принимаю предложение, которое у меня есть, потому что люблю баскетбол и хочу играть», – заявил Фридом.

Игрок начинал нынешний сезон в составе «Селтикс». 10 февраля клуб обменял центрового в «Сперс», которые затем его отчислили. Сейчас Фридом является свободным агентом.

В последнее время баскетболист часто осуждал Китай и выступал в защиту прав человека в Синьцзяне, Тайване и Гонконге. Недавно он был номинирован на Нобелевскую премию мира 2022 года.

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