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    Энес Кантер Фридом: «Есть предложение из рестлинга, но я хочу играть еще шесть или семь лет в НБА»

    Теги Бостон НБА Энес Кантер Фридом Баскетбол

    Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

    «У меня уже есть предложение из рестлинга, я просто пытаюсь понять, что будет с моей баскетбольной карьерой. Мне 29, и я хочу играть еще шесть или семь лет в НБА. Собираюсь сначала разобраться с этим и посмотреть, что будет дальше. Сейчас я не принимаю предложение, которое у меня есть, потому что люблю баскетбол и хочу играть», – заявил Фридом.

    Игрок начинал нынешний сезон в составе «Селтикс». 10 февраля клуб обменял центрового в «Сперс», которые затем его отчислили. Сейчас Фридом является свободным агентом.

    В последнее время баскетболист часто осуждал Китай и выступал в защиту прав человека в Синьцзяне, Тайване и Гонконге. Недавно он был номинирован на Нобелевскую премию мира 2022 года.

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