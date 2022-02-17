Журналист Джексон Фрэнк: «Энес Кантер ужасен как игрок. Его нет в НБА из-за этого, а не из-за критики Китая»

Обозреватель НБА Джексон Фрэнк высказал свое мнение о центровом .

Перед дедлайном «Бостон» обменял Фридома в «Хьюстон», после чего игрок был отчислен и стал свободным агентом.

«Большое заблуждение думать, что Энес Фридом смелый, когда высказывается о Китае, или что в НБА игнорируют его из-за этого. По сути, все властные организации и люди в США демонизируют Китай. Энес ужасен как игрок НБА. Вот почему его нет в лиге», – написал Фрэнк в твиттере.

В 35 матчах сезона 29-летний Энес набирал 3,7 очка и 4,6 подбора в среднем за игру. По ходу сезона он неоднократно критически высказывался о Китае и его лидере Си Цзиньпине.

Игрок НБА сменил фамилию со второй попытки – теперь он Энес Свобода. Ради чего все это и при чем тут Эрдоган и Китай?