Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом номинирован на Нобелевскую премию мира 2022 года.
«Для меня большая честь быть номинированным на Нобелевскую премию мира. Иногда четкая позиция важнее, чем зарплата», – написал баскетболист на своей странице в Twitter.
Также Фридом опубликовал ссылку на статью The Atlantic, в которой он высказывается о предполагаемых нарушениях прав человека в Китае, в частности, в отношении уйгуров.
Фридом в последнее время часто осуждал Китай и выступал в защиту прав человека в Синьцзяне, Тайване и Гонконге.
10 февраля «Селтикс» обменяли Фридома в «Сперс», которые затем его отчислили. Сейчас центровой является свободным агентом.
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I’m honored and humbled to received the nomination for the Nobel Peace Prize. @NobelPrize— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) February 16, 2022
Sometimes taking a stand is more important than your next paycheck.https://t.co/ZjAPiHUoaD