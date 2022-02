Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом номинирован на Нобелевскую премию мира 2022 года.

«Для меня большая честь быть номинированным на Нобелевскую премию мира. Иногда четкая позиция важнее, чем зарплата», – написал баскетболист на своей странице в Twitter.

Также Фридом опубликовал ссылку на статью The Atlantic, в которой он высказывается о предполагаемых нарушениях прав человека в Китае, в частности, в отношении уйгуров.

Фридом в последнее время часто осуждал Китай и выступал в защиту прав человека в Синьцзяне, Тайване и Гонконге.

10 февраля «Селтикс» обменяли Фридома в «Сперс», которые затем его отчислили. Сейчас центровой является свободным агентом.

Игрок НБА сменил фамилию со второй попытки – теперь он Энес Свобода. Ради чего все это и при чем тут Эрдоган и Китай?

У НБА снова проблемы с Китаем. Там забанили трансляции «Бостона» сразу, когда игрок «Селтикс» разнес Си Цзиньпина

Игрок НБА стал главным врагом Эрдогана

I’m honored and humbled to received the nomination for the Nobel Peace Prize. @NobelPrize



Sometimes taking a stand is more important than your next paycheck.https://t.co/ZjAPiHUoaD