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    Энес Кантер Фридом номинирован на Нобелевскую премию мира

    Теги Бостон НБА Энес Кантер Фридом Политика Баскетбол

    Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом номинирован на Нобелевскую премию мира 2022 года.

    «Для меня большая честь быть номинированным на Нобелевскую премию мира. Иногда четкая позиция важнее, чем зарплата», – написал баскетболист на своей странице в Twitter.

    Также Фридом опубликовал ссылку на статью The Atlantic, в которой он высказывается о предполагаемых нарушениях прав человека в Китае, в частности, в отношении уйгуров.

    Фридом в последнее время часто осуждал Китай и выступал в защиту прав человека в Синьцзяне, Тайване и Гонконге.

    10 февраля «Селтикс» обменяли Фридома в «Сперс», которые затем его отчислили. Сейчас центровой является свободным агентом.

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