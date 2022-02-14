Генменеджер клуба НБА: «Не уверен, что кто-нибудь подпишет Кантера Фридома»

По словам генерального менеджера одного из клубов НБА будущее центрового в лиге под большим вопросом.

«Я не уверен, что кто-нибудь его подпишет. Может быть, нет.

Это очень сомнительно с точки зрения баскетбола. Не уверен, что здесь играет роль что-то еще. Сомневаюсь, что он останется без работы из-за того, что сказал или сделал. Думаю, он просто не умеет играть в защите, а игра меняется. На площадке он кажется намного старше, чем есть на самом деле», – сказал анонимный функционер.

Перед дедлайном обменял Фридома в , после чего игрок был отчислен и стал свободным агентом.

В последнее время Фридом часто критиковал китайское правительство, а также суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Игрок НБА сменил фамилию со второй попытки – теперь он Энес Свобода. Ради чего все это и при чем тут Эрдоган и Китай?