НБА разрешила Тайрику Эвансу возобновить карьеру

НБА восстановила защитника . 32-летний игрок имеет право возобновить карьеру в лиге, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В 2019 году Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы лиги. В последнее время игрок тренировался в Майами вместе с Джоном Уоллом и Майклом Бизли.

Согласно официальному заявлению лиги, Эванс является неограниченно свободным агентом, который с 18 февраля сможет подписать контракт с любой командой.

Эванс был признан лучшим новичком сезона-2009/10. Он играл за «Сакраменто», «Новый Орлеан», «Мемфис» и «Индиану».

В сезоне-2018/19 Эванс выступал за «Пэйсерс», набирая 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч. Сейчас защитник является свободным агентом.

Люда и Борода. Драфт НБА-2009