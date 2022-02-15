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    НБА разрешила Тайрику Эвансу возобновить карьеру

    Теги дисквалификации НБА Тайрик Эванс Баскетбол

    НБА восстановила защитника Тайрика Эванса. 32-летний игрок имеет право возобновить карьеру в лиге, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    В 2019 году Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы лиги. В последнее время игрок тренировался в Майами вместе с Джоном Уоллом и Майклом Бизли.

    Согласно официальному заявлению лиги,  Эванс является неограниченно свободным агентом, который с 18 февраля сможет подписать контракт с любой командой.

    Эванс был признан лучшим новичком сезона-2009/10. Он играл за «Сакраменто», «Новый Орлеан», «Мемфис» и «Индиану».

    В сезоне-2018/19 Эванс выступал за «Пэйсерс», набирая 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч. Сейчас защитник является свободным агентом.

    Люда и Борода. Драфт НБА-2009

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