Майкл Уилбон раскритиковал Дюрэнта: «Мэр должен думать о потребностях крупнейшего города Америки, а не о баскетбольной команде»

Телеведущий Майк Уилбон раскритиковал лидера «Нетс» , который высказался о решениях мэра Нью-Йорка Эрика Адамса по ограничениям на фоне .

«Кевин Дюрант излишне осведомлен и увлечен, чтобы говорить что-то настолько дерзкое. В чем смысл? Если хочешь упрекнуть кого-нибудь, упрекни своего товарища по команде и скажи ему, чтобы он сделал прививку. У всех у них не хватает ответственности, чтобы сказать простую вещь: «Хочешь играть с нами, сделай укол себе в руку».

Вакцина – это не про внимание. Люди умерли, сотни и тысячи умерли от этого вируса, но вы, конечно, думаете, что мэр Нью-Йорка должен заботиться сперва о нуждах баскетбольной команды, о ваших потребностях, и только потом думать о потребностях самого крупного города в Америке. Серьезно?» – заявил Уилбон.

Мэр Нью-Йорка ранее смягчил предписания по безопасности на фоне COVID-19. Согласно нынешним правилам, Ирвинг мог наблюдать за матчем против «Никс» с трибуны, но не имел права выйти на площадку.

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