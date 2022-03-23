Евролига. «Баскония» примет «Фенербахче», «Монако» сыграет с «Олимпиакосом»

В среду, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся три матча.

Испанская «Баскония» примет турецкий «Фенербахче». «Монако» сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 20-5, Реал Испания – 18-7, Олимпиакос Греция – 17-8, Милан Италия – 16-8, Анадолу Эфес Турция – 14-10, Бавария Германия – 12-11, Маккаби Плейтика Израиль – 12-11, Монако Монако – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 11-13, Фенербахче Турция – 9-13, Баскония Испания – 10-15, Альба Германия – 9-14, Панатинаикос Греция – 7-17, Виллербан Франция – 7-17, Жальгирис Литва – 7-18, Зенит Россия – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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