Евролига. «Жальгирис» примет «Олимпиакос»

Во вторник, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 литовский «Жальгирис» примет греческий «Олимпиакос».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 марта, 21.00, «Жальгирис Арена»
Положение команд: Барселона Испания – 21-6, Реал Испания – 21-6, Милан Италия – 18-9, Олимпиакос Греция – 16-10, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, УНИКС Россия – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 14-13, Монако Монако – 15-14, Бавария Германия – 12-13, Фенербахче Турция – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 12-14, Црвена Звезда Сербия – 12-15, Альба Германия – 11-16, Виллербан Франция – 9-18, Баскония Испания – 8-19, Панатинаикос Греция – 7-19, Жальгирис Литва – 7-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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