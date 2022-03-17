Евролига. «Жальгирис» – «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» против «Панатинаикоса»

В четверг, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся три матча.

Литовский «Жальгирис» примет турецкий «Анадолу Эфес», испанский «Реал» – французский «Виллербан».

В Греции состоится встреча принципиальных соперников «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 21-6, Реал Испания – 21-6, Милан Италия – 18-9, Олимпиакос Греция – 17-10, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, УНИКС Россия – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 14-13, Монако Монако – 15-14, Бавария Германия – 12-13, Фенербахче Турция – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 12-14, Црвена Звезда Сербия – 12-15, Альба Германия – 11-16, Виллербан Франция – 9-18, Баскония Испания – 8-19, Панатинаикос Греция – 7-19, Жальгирис Литва – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Единой лиге нужно хотя бы 15 команд из России». Михаил Михайлов – о русском баскетболе после 24 февраля

Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке