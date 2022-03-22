Евролига. «Анадолу Эфес» – «Реал», «Маккаби» примет «Милан» и другие матчи

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Маккаби Плейтика Панатинаикос OPAP Барселона Альба Реал AX Армани Эксчейндж Милан Бавария Баскетбол

Во вторник, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут четыре матча.

Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с испанским «Реалом». Израильский «Маккаби» в Тель-Авиве примет итальянский «Милан».

Евролига

Регулярный чемпионат 

Анадолу Эфес Турция  –  Реал Испания
Дата проведения
22 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Панатинаикос OPAP Греция  –  Бавария Германия
Дата проведения
22 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Барселона Испания
Дата проведения
22 марта, 22.00, «Max-Schmeling-Halle»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
22 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 22-6, Реал Испания – 22-7, Милан Италия – 18-9, Олимпиакос Греция – 18-10, Монако Монако – 15-14, Анадолу Эфес Турция – 15-14, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, УНИКС Россия – 13-12, Црвена Звезда Сербия – 13-16, Фенербахче Турция – 12-13, Бавария Германия – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 12-14, Альба Германия – 11-17, Баскония Испания – 10-19, Виллербан Франция – 9-19, Панатинаикос Греция – 7-20, Жальгирис Литва – 7-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

С Кубком России – в Лигу ВТБ? «Самара» выиграла трофей броском за секунду до сирены

Кто поборется за титул НБА в сезоне-2021/22

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные