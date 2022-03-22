Евролига. «Анадолу Эфес» – «Реал», «Маккаби» примет «Милан» и другие матчи

Во вторник, 22 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут четыре матча.
Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с испанским «Реалом». Израильский «Маккаби» в Тель-Авиве примет итальянский «Милан».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 22 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 22 марта, 22.00, «Max-Schmeling-Halle»
- Дата проведения
- 22 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Положение команд: Барселона Испания – 22-6, Реал Испания – 22-7, Милан Италия – 18-9, Олимпиакос Греция – 18-10, Монако Монако – 15-14, Анадолу Эфес Турция – 15-14, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, УНИКС Россия – 13-12, Црвена Звезда Сербия – 13-16, Фенербахче Турция – 12-13, Бавария Германия – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 12-14, Альба Германия – 11-17, Баскония Испания – 10-19, Виллербан Франция – 9-19, Панатинаикос Греция – 7-20, Жальгирис Литва – 7-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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