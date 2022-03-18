Евролига. «Баскония» – «Альба», «Барселона» примет «Црвену Звезду»

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В пятницу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут два матча.

Испанская «Баскония» примет немецкую «Альбу».

Испанская «Барселона» дома сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Евролига

Регулярный чемпионат 

Битси Баскония Испания  –  Альба Германия
Дата проведения
18 марта, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
18 марта, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 22-6, Барселона Испания – 21-6, Милан Италия – 18-9, Олимпиакос Греция – 18-10, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, Анадолу Эфес Турция – 15-13, УНИКС Россия – 13-12, Монако Монако – 15-14, Бавария Германия – 12-13, Фенербахче Турция – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 12-14, Црвена Звезда Сербия – 12-15, Альба Германия – 11-16, Виллербан Франция – 9-19, Баскония Испания – 8-19, Панатинаикос Греция – 7-20, Жальгирис Литва – 7-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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