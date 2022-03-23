Джален Роуз: «Если бы Патрик Беверли шлепнул меня по заднице во время игры, я бы сломал ему руку»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джален Роуз прокомментировал эпизод в матче – «Миннесота», когда Патрик Беверли шлепнул по заднице.

«Есть разные уровни трештокинга и раздражающего воздействия. Если ты меня раздражаешь, вторгаешься в мое личное пространство, я чувствую твое дыхание, и даже твои слюни попадают на меня, сейчас не время шлепать меня по заднице. Я не хочу этого.

Если бы сделал это со мной, я бы сломал ему руку. И я бы точно не дал ему пять после этого», – сказал Роуз.

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