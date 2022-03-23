Джален Роуз: «Если бы Патрик Беверли шлепнул меня по заднице во время игры, я бы сломал ему руку»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз прокомментировал эпизод в матче «Даллас» – «Миннесота», когда Патрик Беверли шлепнул Луку Дончичу по заднице.
«Есть разные уровни трештокинга и раздражающего воздействия. Если ты меня раздражаешь, вторгаешься в мое личное пространство, я чувствую твое дыхание, и даже твои слюни попадают на меня, сейчас не время шлепать меня по заднице. Я не хочу этого.
Если бы Патрик Беверли сделал это со мной, я бы сломал ему руку. И я бы точно не дал ему пять после этого», – сказал Роуз.
Дзиро Румата. Как «Миннесота» меняется к финальной стадии сезона