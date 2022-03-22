Патрик Беверли оштрафован на $20 000 за потасовку, Джордж Хилл – на $15 000

НБА применила дисциплинарные меры в отношении участников потасовки в матче между «Миннесотой» и (138:119) 19 марта.

В концовке встречи защитник «Тимбервулвз» толкнул форварда «Бакс» и спровоцировал потасовку между игроками. , находившийся неподалеку, толкнул Беверли в ответ.

В результате разбирательства лига оштрафовала Беверли на 20 000 долларов. Хилл также получил штраф в размере 15 000 долларов.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол