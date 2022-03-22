Дончич помахал на прощание Беверли после победы в матче с «Миннесотой»

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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич помахал на прощание игроку «Миннесоты» Патрику Беверли сразу после победного матча в понедельник.

На последней минуте центровой Карл-Энтони Таунс забил сверху с сопротивлением Дончича, но «Даллас» все же удержал преимущество – 110:108. После сирены Беверли выбил мяч из рук словенца, Лука после этого продемонстрировал ему прощальный жест с презрительной гримасой на лице.

В активе Дончича 15 очков (5 из 17 с игры), 6 подборов и 10 передач.

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