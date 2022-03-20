Патрик Беверли и Джордж Хилл получили удаления за потасовку

В матче «Миннесоты» и произошла конфликтная ситуация, в результате которой были наказаны несколько игроков.

Эпизод случился в конце первой четверти игры. Защитник «Миннесоты» ввязался в потасовку, которая началась между и .

Беверли с разбега толкнул Ибаку, а находившийся неподалеку толкнул разыгрывающего в ответ.

В результате происшествия судьи удалили Беверли и Хилла, а Ибака получил технический фол.

Pat Bev got ejected after shoving Serge Ibaka 👀 pic.twitter.com/fFI6nJEsXt — Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2022

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол