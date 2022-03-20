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    Патрик Беверли и Джордж Хилл получили удаления за потасовку

    Теги Клипперс Миннесота НБА Серж Ибака Джордж Хилл Патрик Беверли Торин Принс Баскетбол

    В матче «Миннесоты» и «Клипперс» произошла конфликтная ситуация, в результате которой были наказаны несколько игроков.

    Эпизод случился в конце первой четверти игры. Защитник «Миннесоты» Патрик Беверли ввязался в потасовку, которая началась между Сержем Ибакой и Торином Принсом.

    Беверли с разбега толкнул Ибаку, а находившийся неподалеку Джордж Хилл толкнул разыгрывающего в ответ.

    В результате происшествия судьи удалили Беверли и Хилла, а Ибака получил технический фол.

    Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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