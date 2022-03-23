Андрей Ватутин – об отстранении российскиих клубов: «Никакой драмы нет – случилось то, что случилось, как и все предполагали»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что отстранение российских клубов от участия в Евролиге до конца сезона-2021/22 не стало сюрпризом – по факту решение было принято три недели назад.

«Тут нет никаких новостей – это ожидаемое решение и не сюрприз ни для кого. По факту это решение состоялось три недели назад, когда нас отстранили – тогда временно, а сейчас на постоянной основе. Никакой драмы нет – случилось то, что случилось, как и все предполагали.

Это ни для кого не сюрприз: мы давно поняли, что продолжим выступление в Единой лиге ВТБ, и команда готовится согласно графику этого турнира», – сказал Ватутин.

Ранее исполнительный совет Евролиги отстранил российские клубы от участия в нынешнем сезоне турниров под эгидой организации в связи с событиями на Украине. ЦСКА, УНИКС и «Зенит» покинули чемпионат Евролиги, а «Локомотив-Кубань» – Еврокубок.

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