Андрей Ватутин – об отстранении российскиих клубов: «Никакой драмы нет – случилось то, что случилось, как и все предполагали»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что отстранение российских клубов от участия в Евролиге до конца сезона-2021/22 не стало сюрпризом – по факту решение было принято три недели назад.
«Тут нет никаких новостей – это ожидаемое решение и не сюрприз ни для кого. По факту это решение состоялось три недели назад, когда нас отстранили – тогда временно, а сейчас на постоянной основе. Никакой драмы нет – случилось то, что случилось, как и все предполагали.
Это ни для кого не сюрприз: мы давно поняли, что продолжим выступление в Единой лиге ВТБ, и команда готовится согласно графику этого турнира», – сказал Ватутин.
Ранее исполнительный совет Евролиги отстранил российские клубы от участия в нынешнем сезоне турниров под эгидой организации в связи с событиями на Украине. ЦСКА, УНИКС и «Зенит» покинули чемпионат Евролиги, а «Локомотив-Кубань» – Еврокубок.
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