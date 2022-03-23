Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет «Спарту энд К», курское «Динамо» – МБА

В среду, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.
Новосибирское «Динамо» примет «Спарту энд К», курское «Динамо» встретится дома с МБА.
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Спарта энд К
23 марта. 15.00
Динамо Курск – МБА
23 марта. 19.00
Положение команд: УГМК – 21-1, Динамо Курск – 19-2, МБА – 18-3, Ника – 14-8, Енисей – 11-11, Надежда – 10-12, Спарта энд К – 9-12, Динамо Новосибирск – 9-12, Самара – 8-14, Динамо Москва – 6-15, Пересвет-ЮФУ – 4-17, Спартак Ногинск – 0-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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