Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет «Спарту энд К», курское «Динамо» – МБА

В среду, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.

Новосибирское «Динамо» примет «Спарту энд К», курское «Динамо» встретится дома с МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – Спарта энд К

23 марта. 15.00

Динамо Курск – МБА

23 марта. 19.00

Положение команд: УГМК – 21-1, – 19-2, МБА – 18-3, – 14-8, Енисей – 11-11, Надежда – 10-12, Спарта энд К – 9-12, – 9-12, Самара – 8-14, – 6-15, Пересвет-ЮФУ – 4-17, Ногинск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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