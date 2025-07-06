«Хапоэль Тель-Авив» подписал центрового «Анадолу Эфеса» Дэниэла Отуру

Американский игрок продолжит карьеру в израильском клубе.

«Хапоэль Тель-Авив » объявил о заключении соглашения с центровым Дэниэлом Отуру (25 лет, 208 см).

Стороны договорились о трехлетнем контракте с зарплатой, значительно превышающей 2 миллиона долларов за сезон, сообщает Донатас Урбонас из BasketNews.

Эта сумма делает Отуру одним из самых высокооплачиваемых центровых в Евролиге .

В прошлом сезоне баскетболист набирал в среднем 8,8 очка и 4,2 подбора и 1 блок-шот за 17 минут на паркете.