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«Хапоэль Тель-Авив» подписал центрового «Анадолу Эфеса» Дэниэла Отуру

Американский игрок продолжит карьеру в израильском клубе.

«Хапоэль Тель-Авив» объявил о заключении соглашения с центровым Дэниэлом Отуру (25 лет, 208 см).

Стороны договорились о трехлетнем контракте с зарплатой, значительно превышающей 2 миллиона долларов за сезон, сообщает Донатас Урбонас из BasketNews.

Эта сумма делает Отуру одним из самых высокооплачиваемых центровых в Евролиге.

В прошлом сезоне баскетболист набирал в среднем 8,8 очка и 4,2 подбора и 1 блок-шот за 17 минут на паркете.

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НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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