Премьер-лига. Женщины. «Спартак энд К» встретится с «Енисеем»

В субботу, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги подмосковная «Спартак энд К» дома встретится с красноярским .

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Спарта энд К – Енисей

19 марта. 16:00

Положение команд: УГМК – 20-1, Динамо Курск – 19-1, МБА – 17-3, Ника – 13-8, Енисей – 9-11, Спарта энд К – 9-11, Надежда – 9-12, Динамо Новосибирск – 8-12, Самара – 8-13, Динамо Москва – 6-13, Пересвет-ЮФУ – 4-16, Ногинск – 0-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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