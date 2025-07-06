«Пари НН» подписал двухлетний контракт с Сергеем Гришаевым

Сергей Гришаев стал игроком «Пари НН».

Нижегородский клуб заключил с форвардом (22 года, 208 см) контракт на два года.

Четыре последних года Гришаев провел во втором дивизионе NCAA, выступая за команду Колледж Роллинс. В сезоне-2024/25 он набирал 15,4 очка, 6,9 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч.

«Сергей провел ни один сезон в Северной Америке, выступая в NCAA. Там он демонстрировал хороший уровень игры. В конце мая он был на просмотре в национальной сборной России, где сумел обратить на себя внимание. Мы верим, что его энергия и желание помогут команде добиваться побед», – сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Козин.