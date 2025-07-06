У «Лейкерс» есть время до 20 июля, чтобы гарантировать контракт Шейка Милтона

«Лос-Анджелес» должен будет принять решение о дальнейшей судьбе защитника.

По информации инсайдера Йована Бухи, у команды есть время до 20 июля, чтобы гарантировать 3 миллиона долларов зарплаты Шейка Милтона на следующий сезон.

Защитник перешел из «Бруклина» в «Лос-Анджелес» в результате обмена с участием Д’Анджело Расселла.

За прошедший регулярный сезон Милтон принял участие в 30 матчах «озерников», набирая в среднем 3,9 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи за 11,5 минуты на площадке. В плей-офф он практически не принимал участия.