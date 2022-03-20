Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», МБА встретится с «Самарой» и другие матчи

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В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

Екатеринбургский УГМК примет на своей арене курское «Динамо». Московская МБА встретится дома с «Самарой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – Спартак Ногинск

20 марта. 10.00

УГМК – Динамо Курск

20 марта. 11.00

Надежда – Динамо Москва

20 марта. 15.00

МБА – Самара

20 марта. 16.00

Ника – Пересвет-ЮФУ

20 марта. 10.00

Положение команд: УГМК – 20-1, Динамо Курск – 19-1, МБА – 17-3, Ника – 13-8, Енисей – 10-11, Спарта энд К – 9-12, Надежда – 9-12, Динамо Новосибирск – 8-12, Самара – 8-13, Динамо Москва – 6-13, Пересвет-ЮФУ – 4-16, Спартак Ногинск – 0-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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