Тренер по броскам «Денвера» Майк Пенберти присоединится к штабу «Далласа»
50-летний специалист продолжит карьеру в «Мэверикс».
Как сообщает Дэйв Макменамин из ESPN, «Даллас» нанимает Майка Пенберти в свой тренерский штаб.
Пенберти последние три сезона работал в «Денвере» в качестве тренера по броскам и завоевал с командой чемпионский титул (2023).
В «Мэверикс» он снова пересечется с Джейсоном Киддом и Фрэнком Вогелем, вместе с которыми стал чемпионом НБА в 2020 году («Лейкерс»).
В качестве игрока Пенберти побеждал в чемпионате с «Лейкерс» (2001).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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