Тренер по броскам «Денвера» Майк Пенберти присоединится к штабу «Далласа»

50-летний специалист продолжит карьеру в «Мэверикс».

Как сообщает Дэйв Макменамин из ESPN, «Даллас » нанимает Майка Пенберти в свой тренерский штаб.

Пенберти последние три сезона работал в «Денвере » в качестве тренера по броскам и завоевал с командой чемпионский титул (2023).

В «Мэверикс» он снова пересечется с Джейсоном Киддом и Фрэнком Вогелем, вместе с которыми стал чемпионом НБА в 2020 году («Лейкерс»).

В качестве игрока Пенберти побеждал в чемпионате с «Лейкерс» (2001).