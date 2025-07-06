Гилберт Аренас: «Леброн любит видеоигры. А тут он решил поиграть в гольф в Огайо»

Бывший игрок НБА провел собственное расследование.

Гилберт Аренас считает, что Леброн Джеймс пытается надавить на «Лейкерс », делая вид, что может вернуться в «Кливленд».

«Вот это поворот… На рынке свободных агентов тихо, а ты вдруг появляешься в Огайо на гольф-поле в кепке «Welcome Home».

Во-первых, в Огайо никто не играет в гольф, ясно? Там даже нет ни одного поля в топ-200.

Во-вторых, мы видели твой свинг. Да брось, ты ж в гольф не играешь! Ты же только в Madden и Call of Duty рубишься. Так что не надо мне гнать эту ерунду с гольфом в Огайо и «Возвращением домой». В чем план, а? Не думаешь же ты просто оставить нас с этой командой? Да ты совсем охренел!

У нас твой сын. Бронни Джеймс никуда не денется, ясно? Семью-то не бросишь? Думаешь, только у тебя планы есть? Я уже маску надел и лечу в Вегас. Операция «Держи Брони в заложниках, пока этот тип не вернется домой», – сказал Аренас.