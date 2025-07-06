1

Гилберт Аренас: «Леброн любит видеоигры. А тут он решил поиграть в гольф в Огайо»

Бывший игрок НБА провел собственное расследование.

Гилберт Аренас считает, что Леброн Джеймс пытается надавить на «Лейкерс», делая вид, что может вернуться в «Кливленд».

«Вот это поворот… На рынке свободных агентов тихо, а ты вдруг появляешься в Огайо на гольф-поле в кепке «Welcome Home». 

Во-первых, в Огайо никто не играет в гольф, ясно? Там даже нет ни одного поля в топ-200.

Во-вторых, мы видели твой свинг. Да брось, ты ж в гольф не играешь! Ты же только в Madden и Call of Duty рубишься. Так что не надо мне гнать эту ерунду с гольфом в Огайо и «Возвращением домой». В чем план, а? Не думаешь же ты просто оставить нас с этой командой? Да ты совсем охренел! 

У нас твой сын. Бронни Джеймс никуда не денется, ясно? Семью-то не бросишь? Думаешь, только у тебя планы есть? Я уже маску надел и лечу в Вегас. Операция «Держи Брони в заложниках, пока этот тип не вернется домой», – сказал Аренас. 

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4112 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Гилберта Аренаса
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стэн Ван Ганди: «Какой самый громкий скандал вне площадки был у Леброна? Никакой. И тем не менее, его ненавидят»
43сегодня, 05:57
Леброн Джеймс останется в «Лейкерс», уверены букмекеры. В прессе обсуждается переход форварда в «Даллас» или «Кливленд»
3вчера, 09:33
«Эта игра реально выносит мозг!» Леброн Джеймс показал свои навыки в гольфе
11вчера, 06:00Видео
«До чего же вам нечем заняться». Леброн Джеймс отреагировал на слухи из-за своего появления в тренировочном комплексе «Кавальерс»
154 июля, 20:56Фото
Главные новости
Эрдем Джан о Желько Обрадовиче: «Есть причина, почему игроки любят тренера, который на них постоянно орет»
22 минуты назад
Влад Голдин: «Это счастье – осознавать, что команда ценит тебя за то, кто ты есть, а не хочет переделывать с нуля»
3сегодня, 09:09
Кайри Ирвинг о возвращении к плей-офф: «Не сильно рассчитывайте на это»
1сегодня, 09:08
Элайджа Брайант заключил 3-летний контракт с «Хапоэлем Тель-Авив»
сегодня, 08:47
Никола Топич набрал 14 очков в дебютном матче Летней лиги
4сегодня, 08:36Видео
Джош Гидди: «Обожаю «Тандер». Если уж «Чикаго» не станет чемпионом, то пусть им будет «Оклахома»
2сегодня, 08:14
Джейлен Уэллс и Джи Джи Джексон набрали по 20 очков в матче Летней лиги против «Оклахомы»
1сегодня, 07:42Видео
Дэмиан Лиллард и «Бостон» проявляют взаимный интерес
12сегодня, 07:19
«Денвер» намерен сохранить Йонаса Валанчюнаса, несмотря на его переговоры с «Панатинаикосом»
20сегодня, 06:36
Джо Пранти перейдет из тренерского штаба «Милуоки» в «Орландо»
сегодня, 06:19
Ко всем новостям
Последние новости
Джек Сикма: «Яо Мин не слышал одним ухом»
351 минуту назад
Джермейн О’Нил: «Казалось, будто Кобе дистанцируется от команды. Но он просто постоянно учился»
59 минут назад
Джефф Тиг: «Никогда не слышал, чтобы кто-то восхищался Майком Брауном»
1сегодня, 09:01
Дарко Раякович: «Баскетбол превращается в тотальный футбол»
сегодня, 08:55
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Сиэтл», «Миннесота» встретится с «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 08:27
«У меня идеальная команда!» Чет Холмгрен рассказал, какой состав он бы построил вокруг себя
1сегодня, 07:01
«Виртус» отправил Андрейса Гражулиса в «Тюрк Телеком» в аренду
вчера, 19:17
Ален Смаилагич ведет переговоры с «Виртусом»
вчера, 19:12
Александр Церковный: «По ряду факторов Александер Секулич – это лучшая для нас кандидатура»
вчера, 16:40
«Виртус» расстался с Уиллом Клайберном
вчера, 15:37