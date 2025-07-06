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ЧМ-2025. U19. Финал. США против Германии

Сегодня состоится финал юношеского чемпионата мира U19.

США  и Германия сыграют за золотые медали. Обе команды на данный момент выиграли все свои 6 матчей на турнире.

Чемпионат мира

Юноши (U19)

Швейцария

Плей-офф

Финал

США – Германия

6 июля. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
молодежный ЧМ-2025 U19
результаты
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