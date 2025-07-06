ЧМ-2025. U19. Финал. США против Германии
Сегодня состоится финал юношеского чемпионата мира U19.
США и Германия сыграют за золотые медали. Обе команды на данный момент выиграли все свои 6 матчей на турнире.
Чемпионат мира
Юноши (U19)
Швейцария
Плей-офф
Финал
США – Германия
6 июля. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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