Кэма Уитмора едва не обменяли в «Финикс» в сделке с Кевином Дюрэнтом
Кэм Уитмор мог оказаться в «Финиксе».
20-летний форвард был близок к переходу в «Финикс» в результате многостороннего обмена с участием Кевина Дюрэнта, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.
Вместо Уитмора «Санз» выбрали компенсацию в виде драфт-пика второго раунда.
В итоге «Хьюстон» отправил Уитмора в «Вашингтон» в обмен на два выбора во втором раунде драфта – пик «Чикаго» в 2026-м и пик «Сакраменто» в 2029-м.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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