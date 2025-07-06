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Кэма Уитмора едва не обменяли в «Финикс» в сделке с Кевином Дюрэнтом

Кэм Уитмор мог оказаться в «Финиксе».

20-летний форвард был близок к переходу в «Финикс» в результате многостороннего обмена с участием Кевина Дюрэнта, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Вместо Уитмора «Санз» выбрали компенсацию в виде драфт-пика второго раунда.

В итоге «Хьюстон» отправил Уитмора в «Вашингтон» в обмен на два выбора во втором раунде драфта – пик «Чикаго» в 2026-м и пик «Сакраменто» в 2029-м.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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