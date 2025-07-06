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Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Сиэтл», «Миннесота» встретится с «Чикаго» и другие матчи

Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Сиэтл» на выезде сыграет с «Нью-Йорком», «Миннесота» примет «Чикаго» и другие встречи.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Сиэтл

6 июля. 20.00

Коннектикут – Лас-Вегас

6 июля. 23.00

Миннесота – Чикаго

7 июля. 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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