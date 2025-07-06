Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Сиэтл», «Миннесота» встретится с «Чикаго» и другие матчи

Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Сиэтл » на выезде сыграет с «Нью-Йорком », «Миннесота » примет «Чикаго » и другие встречи.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Сиэтл

6 июля . 20.00

Коннектикут – Лас-Вегас

6 июля . 23.00

Миннесота – Чикаго

7 июля . 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.