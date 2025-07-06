Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Сиэтл», «Миннесота» встретится с «Чикаго» и другие матчи
Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Сиэтл» на выезде сыграет с «Нью-Йорком», «Миннесота» примет «Чикаго» и другие встречи.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Сиэтл
6 июля. 20.00
Коннектикут – Лас-Вегас
6 июля. 23.00
Миннесота – Чикаго
7 июля. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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