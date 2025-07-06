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«Галатасарай» подписал Фабиана Уайта

Фабиан Уайт пополнил состав «Галатасарая».

«Галатасарай» официально подписал контракт с американским форвардом Фабианом Уайтом (26 лет, 203см) на предстоящий сезон-2025/26.

26-летний игрок пришел после успешного сезона за «Манису», где он в среднем набирал 14,5 очка и 4,6 подбора за матч в турецкой лиге, а также 15,9 очка и 5,1 подбора в Лиге чемпионов.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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