«Галатасарай» подписал Фабиана Уайта

Фабиан Уайт пополнил состав «Галатасарая».

«Галатасарай » официально подписал контракт с американским форвардом Фабианом Уайтом (26 лет, 203см) на предстоящий сезон-2025/26.

26-летний игрок пришел после успешного сезона за «Манису», где он в среднем набирал 14,5 очка и 4,6 подбора за матч в турецкой лиге, а также 15,9 очка и 5,1 подбора в Лиге чемпионов.