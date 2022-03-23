Джулиус Рэндл оштрафован на 40 000 долларов за крик на арбитра

Форвард оштрафован на 40 000 долларов за «враждебные высказывания» в адрес арбитра.

Инцидент произошел в конце воскресного матча против «Юты» (93:108) после того, как Рэндл толкнул центрового «Джаз» .

«Судья подошел ко мне, чтобы поговорить. Мы поговорили, а когда я начал уходить, они схватили меня. Наверное, они решили, что у нас с Гобером какой-то конфликт», – объяснил после игры Рэндл.

Это четвертый штраф Рэндла в нынешнем сезоне. Общая сумма составляет 130 000 долларов.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол