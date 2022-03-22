Джулиус Рэндл не сыграет с «Атлантой» из-за повреждения сухожилия

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл пропустит матч с «Атлантой» 22 марта из-за травмы.
Рэндл испытывает боли в сухожилии четырехглавой мышцы бедра, сообщает SportsNet New York.
В нынешнем сезоне форвард набирает 20,3 очка, 10 подборов и 5,1 передачи в среднем за игру.
Ранее проходила информация, что в «Никс» недовольны психическим состоянием Рэндла, который несколько раз ввязывался в потасовку по ходу сезона.
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