Джулиус Рэндл – об уходе ассистента «Никс» Кенни Пэйна: «Он сделал для меня многое как человек, я плакал дважды»

Форвард прокомментировал решение Кенни Пэйна покинуть команду.

«Он сделал для меня многое как человек, не только в плане баскетбола. Честно говоря, я плакал дважды. Это меня задело. Я не хотел, чтобы он уходил. С другой стороны, хотел, чтобы он воспользовался такой возможностью», – сказал Рэндл.

Пэйн принял предложение стать главным тренером команды университета Луисвилль. 55-летний специалист провел последние два года в тренерском штабе «Никс».

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