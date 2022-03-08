Джулиус Рэндл – о 46 очках: «Ты открыт – бросай, это моя установка»

Форвард прокомментировал свою результативность в матче против «Сакраменто» (131:115).

«Я не сомневаюсь в себе. Просто выхожу и играю. Если бросок открытый, значит он хороший. Иногда у меня возникают проблемы, когда я пытаюсь упростить ситуацию, быть немного более агрессивным и проходить под кольцо. Ты открыт – бросай, это моя установка. Забил или не забил. Я просто буду агрессивным несмотря ни на что», – сказал игрок.

Во встрече с «Кингз» Рэндл набрал 46 очков, реализовав 8 из 16 трехочковых бросков.

В нынешнем сезоне его показатели в среднем составляют 20 очков, 10 подборов при реализации 30,9% трехочковых.

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