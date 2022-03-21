Стив Керр: «Фолы в концовке были очень странными. Я в шоке»

Главный тренер заявил, что недоволен судейскими решениями в концовке матча с (108:110).

«Фолы в самом конце были очень странными. Я в шоке. Не знаю, как можно было это свистнуть.

Одно нарушение дали нам, другое им, я не знаю, как можно это свистнуть. Не понимаю, почему исход матча решают эпизоды, которые не имеют ничего общего с игрой. Исход должны решать баскетболисты», – заявил Керр.

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