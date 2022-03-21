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    Руди Гобер: «Когда пересекаемся с Дрэймондом лично, он всегда очень мил и уважителен»

    Теги Голден Стэйт НБА Юта Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

    Центровой «Юты» Руди Гобер рассказал о том, как относится к нападкам со стороны форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.

    «Я не обсуждаю Грина. Когда мы пересекаемся лично, он всегда очень мил и уважителен. Пока это остается неизменным, то не говорю о нем.

    То, что он заявляет в своих подкастах, это не только Дрэймонд, многие пытаются дискредитировать то, что я делаю на площадке. Это часть процесса. Но я как раз воспринимаю это как уважение. Если я был бы средним игроком, ничем особо не выделялся, то меня бы не обсуждали. Так что я воспринимаю это как уважение», – заявил Гобер.

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