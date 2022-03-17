Брайан Уиндхорст: «Звание самого результативного игрока сезона – это единственное, за что Леброн сейчас борется»

Инсайдер НБА Брайан Уиндхорст считает, что форвард станет самым результативным игроком сезона-2021/22.

«Поскольку звание самого результативного игрока сезона – это, вероятно, единственное, за что Леброн борется на данный момент, я считаю, что он выиграет это звание.

Вчерашний матч против «Рэпторс» – хороший пример. «Лейкерс» проводили второй матч за два дня, исход игры был почти ясен после первой четверти, у Леброна болело колено, но все же он отыграл 40 минут и продолжал набирать очки в четвертой четверти, когда разница в счете была двузначной.

Леброну осталось провести несколько матчей, чтобы обойти и подняться на второе место по набранным очкам за карьеру. Это один из главных рекордов в истории НБА. Я понимаю, что это не титул, но это имеет для него большое значение. Поэтому я думаю, что Леброн сделает это», – сказал Уиндхорст.

На сегодняшний день Джеймс занимает третье место с показателем 29,5 очка в среднем за матч, уступая (29,9) и (29,8).

В карьере Леброна осталась последняя гонка – за рекордом по очкам Абдул-Джаббара