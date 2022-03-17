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    Брайан Уиндхорст: «Звание самого результативного игрока сезона – это единственное, за что Леброн сейчас борется»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карл Мэлоун Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Брайан Уиндхорст Баскетбол

    Инсайдер НБА Брайан Уиндхорст считает, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс станет самым результативным игроком сезона-2021/22.

    «Поскольку звание самого результативного игрока сезона – это, вероятно, единственное, за что Леброн борется на данный момент, я считаю, что он выиграет это звание.

    Вчерашний матч против «Рэпторс» – хороший пример. «Лейкерс» проводили второй матч за два дня, исход игры был почти ясен после первой четверти, у Леброна болело колено, но все же он отыграл 40 минут и продолжал набирать очки в четвертой четверти, когда разница в счете была двузначной.

    Леброну осталось провести несколько матчей, чтобы обойти Карла Мэлоуна и подняться на второе место по набранным очкам за карьеру. Это один из главных рекордов в истории НБА. Я понимаю, что это не титул, но это имеет для него большое значение. Поэтому я думаю, что Леброн сделает это», – сказал Уиндхорст.

    На сегодняшний день Джеймс занимает третье место с показателем 29,5 очка в среднем за матч, уступая Джоэлу Эмбииду (29,9) и Яннису Адетокумбо (29,8).

    В карьере Леброна осталась последняя гонка – за рекордом по очкам Абдул-Джаббара

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