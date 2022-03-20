Патрик Уильямс сыграет с «Торонто» после пятимесячной паузы из-за травмы

Форвард близок к возвращению в строй после травмы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок может появиться на площадке в понедельник, 21 марта, в матче против .

Уильямс получил вывих кисти в октябре прошлого года. Ранее сообщалось, что «Буллс» рассчитывают на его возвращение перед началом плей-офф НБА-2022.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард успел провести пять матчей, набирая в среднем 6,6 очка и 2,2 подбора.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф