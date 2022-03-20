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    Патрик Уильямс сыграет с «Торонто» после пятимесячной паузы из-за травмы

    Теги травмы Чикаго Торонто НБА Патрик Уильямс Баскетбол

    Форвард «Чикаго» Патрик Уильямс близок к возвращению в строй после травмы, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Игрок может появиться на площадке в понедельник, 21 марта, в матче против «Торонто».

    Уильямс получил вывих кисти в октябре прошлого года. Ранее сообщалось, что «Буллс» рассчитывают на его возвращение перед началом плей-офф НБА-2022.

    В нынешнем сезоне 20-летний форвард успел провести пять матчей, набирая в среднем 6,6 очка и 2,2 подбора.

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