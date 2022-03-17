Патрик Уильямс готовится вернуться после пятимесячной паузы из-за травмы

Форвард близок к возвращению в строй после пятимесячного перерыва из-за вывиха левой кисти.

Игрок отправлен в G-лигу и планирует присоединиться к «Буллс» на следующей неделе.

Уильямс получил травму в октябре прошлого года. Сообщалось, что он выбыл до конца регулярного чемпионата, но есть шанс, что вернется к началу плей-офф.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард успел провести пять матчей, набирая в среднем 6,6 очка и 2,2 подбора.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф