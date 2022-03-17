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    Патрик Уильямс готовится вернуться после пятимесячной паузы из-за травмы

    Теги травмы Чикаго НБА Патрик Уильямс Баскетбол

    Форвард «Чикаго» Патрик Уильямс близок к возвращению в строй после пятимесячного перерыва из-за вывиха левой кисти.

    Игрок отправлен в G-лигу и планирует присоединиться к «Буллс» на следующей неделе.

    Уильямс получил травму в октябре прошлого года. Сообщалось, что он выбыл до конца регулярного чемпионата, но есть шанс, что вернется к началу плей-офф.

    В нынешнем сезоне 20-летний форвард успел провести пять матчей, набирая в среднем 6,6 очка и 2,2 подбора.

    Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф

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